تونس وفرنسا توقّعان اتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع فرنسا، في مجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تقدّر بـ 92.3 مليون يورو.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، المنعقد في تونس، بحضور رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب.

وأوضحت رئاسة الحكومة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنّ الاتفاقيات تشمل تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى استثمارات، وإرساء تعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة وكل من “الشركة التونسية للكهرباء والغاز”، و”البريد التونسي”.

كما تمّ توقيع اتفاقيّات في مجالات التنمية والمالية وبعث المؤسسات، وتمويل البرامج الخاصة بإحياء الاستثمار والتمويل الصغير، والطاقات المتجدّدة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية تمويل برنامج إحياء الاستثمار وتحديث الأراضي الفلاحية، بقيمة 62 مليون يورو، مقسّمة على قرض سيادي بقيمة 60 مليون يورو، وهبة بمليوني يورو.

كما تمّ توقيع اتفاقية تمويل خط ائتمان لفائدة “بنك الأمان” من القطاع الخاص، لدعم قطاع التمويل الأصغر، بقيمة 15.3 مليون يورو، مقسّمة بدورها بين قرض غير سيادي بـ 15 مليون يورو، و300 ألف يورو على شكل هبة.

كما سيتم تخصيص قرض سيادي ثانٍ بقيمة 15 مليون يورو، لفائدة الاتحاد الدولي للبنوك الخاصة، لدعم تمويل استثمارات الشركات التونسية العاملة في مجال التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية وتثمين النفايات.