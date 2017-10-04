“المركزي العراقي” يخفف قيودًا مالية على كردستان

قال مصدر بالقطاع المصرفي في العراق، إن البنك المركزي خفف، اليوم الأربعاء، قيودًا مالية مفروضة على إقليم كردستان بعد أن تلقى تعهدًا بالتعاون من بنوك كردية.

وسُمح باستئناف تحويلات الدولار والعملة الأجنبية ،اليوم الأربعاء، مع استثناء أربع بنوك ذات ملكية كردية، وفق ذات المصدر.

وكانت مصادر مصرفية وحكومية ذكرت أن البنك المركزي أخطر حكومة إقليم كردستان ،أمس الثلاثاء، أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة ،وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم.

وجرى اتخاذ هذه التدابير ردًا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في الـ25 من سبتمبر/أيلول ،وصُوِّت فيه بالأغلبية لصالح الاستقلال.