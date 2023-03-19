بايدن يستعين بوارن بافيت لتجاوز أزمة البنوك

قال مصدر مطلع لرويترز يوم السبت إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية.

وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية.

وكانت هناك محادثات متعددة بين فريق بايدن وبافيت في الأسبوع الماضي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.