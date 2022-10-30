استطلاع: 79% من أثرياء أمريكا لم يرثوا شيئا من عائلاتهم

أظهر استطلاع رأي بين أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، أن 79% منهم لم يحصلوا على أي ميراث من آبائهم أو أفراد عائلاتهم، وأن خمس وظائف أنتجت أكبر عدد من أصحاب الملايين وهي الهندسة والمحاسبة والإدارة والمحاماة والتدريس.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "رامسي للحلول" عينة مكونة من ألف ثري، قال 9 من كل 10 منهم (93%) إنهم "أصبحوا أثرياء لأنهم عملوا بجد"، و8 من كل 10 إنهم "استثمروا في خطط شركاتهم للتقاعد".

ويعقّب خبير التمويل الشخصي، ومؤسس شركة "رامسي للحلول"، ديف رامسي، على نتائج الاستطلاع والذي وصفها بأنها مفاجئة، بالقول إن "أسطورة الثروات الموروثة هي في المقام الأول خاطئة تمامًا".

وأظهرت البيانات أن "نسبة هائلة يبلغ مقدارها 79% لم يتلقوا أي ميراث ولا سنتا واحدا، ولا خزائن مجوهرات أو أسهما قيادية؟ ربما الفواتير غير المسددة حسب قول الكثيرين منهم، على الرغم من أن الاستطلاع لم يطلب مثل هذه التفاصيل".

ووجد الاستطلاع أن 5 وظائف أنتجت أكبر عدد من أصحاب الملايين، وهي الهندسة والمحاسبة والإدارة والمحاماة والتدريس.

وفي حين أن هذه المهن ترتبط بقوة بين وضع المليونير والتعليم العالي، إلا أن ذلك لا يتطلب الالتحاق بمدرسة ذات أقساط عالية.

وأظهرت البيانات أن 8% فقط من المشاركين في الدراسة التحقوا بمدارس خاصة مرموقة، بينما التحق 62% بمدارس حكومية.

وأشارت البيانات إلى أن "توصيف المليونير لا يعني بالضرورة ارتفاع راتبه. فقد تبين أن 31% فقط بلغ متوسط رواتبهم 100 ألف دولار سنويًا على مدار حياتهم المهنية، وثلثهم لم يصنعوا ستة أرقام في أي سنة عمل واحدة من حياتهم المهنية".

وعلاوة على ذلك، لم يكن أصحاب الملايين في استطلاع "رامسي للحلول" يشغلون بالضرورة مناصب قيادية عليا. ومنهم 15% فقط ينتمون إلى هذه الفئة. وعلى النقيض من ذلك، قال أكثر من تسعة من كل 10 منهم (93%) إنهم أصبحوا أثرياء لأنهم عملوا بجد".

العمل الجاد مع التمويل الذكي

ويستدل من خلال الاستطلاع، أن الأداء الوظيفي الرائع يؤدي إلى زيادة المردود المالي إذا توفرت له الاستعدادات الذكية للتقاعد.

فقد وجدت الدراسة، أن 8 من كل 10 استثمروا فيما يُعرف بخطة 401 (ك) لشركاتهم. فهذه الخطة لا تقدم فقط إعفاءات ضريبية أثناء بناء المدخرات، ولكنها تتميز أيضًا في العديد من أماكن العمل، بمشاركة صاحب العمل التي قد تصل إلى 6% من راتب الموظف.

وأشار إلى أن الحذر في الإنفاق يعد أمرًا حاسمًا لبناء الثروات، حيث قال 94% من المستطلعة أراؤهم إنهم "يعيشون على أقل مما يكسبون"، في حين أن ثلاثة أرباعهم "لم يحملوا أبدًا رصيد بطاقة ائتمان في حياتهم".

والمهم كما يقول الاستطلاع هو إنشاء ميزانية والالتزام بها. فهؤلاء الأثرياء ينفقون أقل من 200 دولار شهريًا على المطاعم، و 93% يستخدمون الكوبونات أثناء التسوق.

وخلص الاستطلاع إلى حقيقة بارزة وهي أن "الموقف السلبي والتقاعس وعادات الإنفاق السيئة قد تمثل أكبر العوائق أمام من يطمح ليصبح مليونيرا".