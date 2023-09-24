تدهور غير مسبوق للجنيه السوداني أمام الدولار

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، ارتفاعًا غير مسبوق، مقابل العملة السودانية، متجاوزًا حاجز الـ 900 جنيه في السوق السوداء.

وقال متعاملون في السوق، إن الجنيه السوداني تدهور بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي متجاوزًا حاجز الـ 900 جنيه مقابل الدولار، للمرة الأولى وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة السودانية منذ استقلال البلاد في 1956.

وأشاروا لـ"إرم نيوز"، إلى أن سعر الدولار ارتفع إلى 910 جنيهات للشراء، 915 جنيها للبيع في السوق السوداء، مقارنة بحوالي 700 جنيه في بعض المصارف المحلية.

ولفتوا إلى أن هنالك استقرارًا في سعر الدولار ببعض المصارف، وسجل سعر الدولار في بنك الخرطوم 635 جنيها للشراء و639.77 جنيه للبيع.

ويتخوف خبراء اقتصاديون من استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع التي اندلعت منذ نيسان / أبريل الماضي.