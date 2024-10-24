التوتر في الشرق الأوسط يرفع أسعار الذهب والنفط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، كما ارتفع النفط بأكثر من واحد في المئة، وذلك مع تجدد المخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصعد الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2725.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50.

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أما بالنسبة للنفط فقد ارتفعت الأسعار في العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.27 في المئة، إلى 75.91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولار (1.41 في المئة) مسجلة 71.77 دولار للبرميل وذلك وسط قلق بشأن الإمدادات بعد تبادل كثيف للنيران بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وزادت أسعار الخام نحو 4 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، ما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت أكثر من 7 في المئة نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في 5 من نوفمبر تشرين الثاني.