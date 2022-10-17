السعودية وجنوب أفريقيا توقعان اتفاقات بـ 15 مليار دولار

وقعت المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، يوم الإثنين، اتفاقات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى السعودية.

وقال البيان الذي نقلته صحيفة "عكاظ" المحلية: "رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، وحثا الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والعمل على اغتنام الفرص المتاحة ذات المستهدفات المشتركة".

واتفق البلدان على "استكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة".

وقال البيان إنه "في مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة الذرية، إضافة إلى تطوير المشاريع من هذه المصادر".

كما تم الاتفاق أيضًا على "تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشاريع ذات العلاقة بهذه المجالات".

وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بـ"التوسع في دخول القطاع الخاص بالبلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات، ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي".