خبراء: مصر والأردن يواجهان تحديًا اقتصاديًا بعد توقف الغاز الإسرائيلي

وتورد إسرائيل حاليًّا الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط الذي يمتد بين عسقلان والعريش، وتبلغ طاقته السنوية التقريبية 7 مليارات متر مكعب، وفق الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى إعادة تسييل 5 مليارات متر مكعب لإعادة تصديرها، وضخ مليارين للسوق المحلية.

وكان جزء من إنتاج حقل تمار يصدر إلى مصر عبر خطوط الأنابيب، التي بدورها تصدره إلى أوروبا على شكل غاز مسال، ما أدَّى إلى توقف صادرات مصر من الغاز المسال إلى الدول الأوروبية منذ حرب غزة.

وأبرم الاتحاد الأوروبي في يونيو العام الماضي اتفاقًا إطاريًّا بين التكتل وإسرائيل ومصر، يسمح للقاهرة بمواصلة تسليم "كميات كبيرة نسبيًّا" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي 9 نوفمبر الحالي، أشار معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في تقرير، إلى أنه "مع شح أرصدة الغاز وانخفاض الواردات من إسرائيل، فإن آفاق تلقي الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط، يبدو أمرًا بعيد المنال".

تداعيات اقتصادية

وأشار محمد البهواشي إلى أن "حرب غزة فاقمت الوضع الاقتصادي المتأزم في مصر، فقد أدَّت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكلفة الإنتاج، بسبب توجيه جزء من السلع الأساسية إلى القطاع، بالإضافة إلى أزمة الطاقة المحلية".

من جهته قال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، إن "التغيرات السياسية في المنطقة قبل الحرب أفرزت صفقات اقتصادية جديدة، مثل زيادة صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر لإعادة التسييل وتصديرها لأوروبا، جرَّاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الاتفاق جاء برعاية أمريكية وأوروبية للابتعاد عن استيراد الغاز من روسيا، وإيجاد بديل من مناطق أخرى، مثل مصر وقطر والأردن وفلسطين".

تراجع كمية التصدير

وبحسب بدرة، "عندما توقف حقل تمار، ترك أثرًا كبيرًا في حركة واردات الغاز التي تأتي للأراضي المصرية، ما أدَّى إلى تراجع كمية التصدير التي توجهها الدولة لأوروبا، لذا سعت القاهرة لتوفير بديل لزيادة صادرات الغاز عن طريق استقطاع جزء من الحصص الداخلية، وتوجيهها للدول الأوروبية وفقًا للاتفاقيات المبرمة".

وأضاف: "أثّر توقف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في وارداتها، وأدَّى إلى زيادة تكلفتها، وفقًا لاتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي التي توفر لها العملة الصعبة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة".