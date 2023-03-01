روسيا تربط موافقتها على تمديد اتفاق الحبوب بأخذ مصالحها في الاعتبار

ومن المقرر أن يحين موعد تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، هذا الشهر، لكن روسيا أشارت إلى أنها مستاءة من بعض جوانب الاتفاق.

والأسبوع الماضي، قال مسؤول أوكراني كبير، إن بلاده ستطلب من تركيا والأمم المتحدة بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بهدف تمديده لمدة عام واحد على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف.

وأدت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلى تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية.

وتم تمديد الاتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر، وسينتهي العمل به في 18 آذار/ مارس ما لم يتم الاتفاق على تمديده.