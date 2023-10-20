طيران الشرق الأوسط اللبناني يخفض عدد الطائرات العاملة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبناني، محمد الحوت، تخفيض عدد الطائرات العاملة اعتبارًا من يوم الأحد.
وأضاف الحوت أنه "ابتداء من يوم الأحد المقبل ستعمل الشركة بـ8 من أصل 22 طائرة"، موضحًا أن "شركات التأمين العالمية خفضت قيمة التأمين على الطائرات تباعا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حتى وصلت إلى نسبة 80%".
وأشار إلى أن "الدائرة التجارية في الشركة تعد جدول رحلات مخفض ليوم الأحد المقبل"، مبينا أنها ستشمل مختلف دول العالم".
وتابع: "لن نترك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ينقطع عن العالم"، موضحا أن "الميدل إيست تملك 11 طائرة، وهي تخطط لاستمرار رحلاتها، خصوصا إلى العواصم التي تسجل النسبة الأعلى من المسافرين إلى ومن لبنان، مثل دبي وباريس".
وقال الحوت إن "الشركة ستجلي نحو 10 طائرات إلى مطارات قريبة مثل قبرص وتركيا وقطر، التي رحبت باستضافة الطائرات بشكل مؤقت".
وكانت عدة شركات طيران أوروبية قد علقت رحلاتها إلى لبنان، واليوم ألغى الطيران السعودي رحلاته إلى بيروت حتى 31 من الشهر الحالي؛ بسبب تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل وخشية توسع الحرب.