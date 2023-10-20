طيران الشرق الأوسط اللبناني يخفض عدد الطائرات العاملة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبناني، محمد الحوت، تخفيض عدد الطائرات العاملة اعتبارًا من يوم الأحد.

وأضاف الحوت أنه "ابتداء من يوم الأحد المقبل ستعمل الشركة بـ8 من أصل 22 طائرة"، موضحًا أن "شركات التأمين العالمية خفضت قيمة التأمين على الطائرات تباعا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حتى وصلت إلى نسبة 80%".

وأشار إلى أن "الدائرة التجارية في الشركة تعد جدول رحلات مخفض ليوم الأحد المقبل"، مبينا أنها ستشمل مختلف دول العالم".