تجار في الأرجنتين يحجمون عن بيع منتجاتهم بعد ارتفاع الأسعار
قفزت أسعار أغلب المنتجات والسلع في الأرجنتين بنسبة تتراوح بين (20–30)%، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار؛ ما دفع العديد من التجار إلى الإحجام عن البيع في الوقت الحالي تجنبًا للخسارة، بحسب موقع "أنفوبي" الإخباري.
وقال الموقع الذي قام بجولة ميدانية، إن أكثر ما يشاهد حاليًّا في الأسواق؛ هم التجار الذين يتركون ملصقات الأسعار القديمة، التي يعود تاريخها إلى يوم الجمعة الماضي، ولكن مع إشعار معلق يقول: "نظرًا للوضع الاقتصادي في البلاد، فنحن مضطرون إلى رفع الأسعار بنسبة (20-30)٪ عن السعر المحدد".
وأضاف أن التجار توقفوا عن تحديث قوائم الأسعار منذ يوم الإثنين الماضي لأنه لا يوجد معيار ثابت للسوق، وأن كل شيء قابل للتغير في أي لحظة، وأصبحت الاتصالات هي وسيلتهم لمتابعة التغير في الأسعار لحظة بلحظة، وفق بائعين.
وقالت "نويليا"، المسؤولة عن متجر مجوهرات يقع في مدينتي "باسو" و"لاريا": "الأربعاء كان أول أيام الأسبوع الذي تعود فيه الشركة وتفتح أبوابها مجددًا لاستقبال الزبائن بعد قرار إبقائه مغلقًا ليومي الإثنين والثلاثاء أثناء انتظار استقرار الدولار، لكن الانتظار لم يساعد على اتضاح الصورة جيدًا، ويجب أن نعود للعمل".
بدوره، قال بائع يدعى "إنزو": "في الأسبوع الماضي كنت أبيع القميص مقابل 4 آلاف بيزو، لكن الآن يكلفني هذا المبلغ، لذا رفعت الأسعار يوم الإثنين 15%، والثلاثاء بمقدار 15%، حتى أتمكن من بيع القميص بمبلغ 8 آلاف بيزو، وهو السعر الذي يضمن تحقيق الربح المطلوب لتجارتي".
وتابع الموقع: "الأرجنتينيون الذين صنفت دولتهم في المراكز العشرة الأولى على "مؤشر البؤس"، يعيشون حاليًّا في مناخ من القلق وعدم اليقين.. الكل _مستهلكين وتجارًا_ لا يريد أن يخسر؛ لكن الواقع الاقتصادي الحالي للأرجنتين لا يبشر بذلك".
المصدر: موقع "أنفوبي"