تجار في الأرجنتين يحجمون عن بيع منتجاتهم بعد ارتفاع الأسعار

قفزت أسعار أغلب المنتجات والسلع في الأرجنتين بنسبة تتراوح بين (20–30)%، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار؛ ما دفع العديد من التجار إلى الإحجام عن البيع في الوقت الحالي تجنبًا للخسارة، بحسب موقع "أنفوبي" الإخباري.

وقال الموقع الذي قام بجولة ميدانية، إن أكثر ما يشاهد حاليًّا في الأسواق؛ هم التجار الذين يتركون ملصقات الأسعار القديمة، التي يعود تاريخها إلى يوم الجمعة الماضي، ولكن مع إشعار معلق يقول: "نظرًا للوضع الاقتصادي في البلاد، فنحن مضطرون إلى رفع الأسعار بنسبة (20-30)٪ عن السعر المحدد".

وأضاف أن التجار توقفوا عن تحديث قوائم الأسعار منذ يوم الإثنين الماضي لأنه لا يوجد معيار ثابت للسوق، وأن كل شيء قابل للتغير في أي لحظة، وأصبحت الاتصالات هي وسيلتهم لمتابعة التغير في الأسعار لحظة بلحظة، وفق بائعين.