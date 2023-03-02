بسبب ديون طهران لموسكو.. سفن القمح الروسية لم تفرغ حمولتها في إيران

تواجه الموانئ الإيرانية الجنوبية أزمة تكدس مئات آلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية الناتجة عن عدم تخصيص الحكومة الإيرانية لمبالغ بالعملة الأجنبية لتفريغ حمولات السفن.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن بيانات لتتبع السفن عبر الإنترنت، أظهرت عودة سفن روسية محملة بالقمح إلى بلادها في أيلول /سبتمبر الماضي دون أن تفرغ حمولتها على الرغم من تعهدات الحكومة الإيرانية بسداد ديون الشحنات الغذائية لموسكو.

ولم تصدر السلطات الإيرانية والروسية أي تعليق حتى الآن بهذا الصدد.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" نشر يوم الثلاثاء، وثيقة حصل عليها تفيد بأن تكدس مئات آلاف الأطنان من القمح والزيت في موانئ إيران الجنوبية بسبب عدم تخصيص الحكومة الإيرانية لمبالغ بالعملة الأجنبية لتفريغ حمولات السفن.