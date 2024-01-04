القضاء الأرجنتيني يعلق مؤقتًا خطة "مايلي" للإصلاح العمالي

علّقت الغرفة الوطنية للاستئنافات العمالية مؤقتًا، خطة الإصلاح العمالي التي وقعها الرئيس خافيير مايلي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك من أجل المضي قدمًا في تحرير واسع النطاق للاقتصاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فقد أصدر القاضيان "أندريا فيور" و"أليخاندرو سوديرا"، إجراءً احترازيًّا طلبه الاتحاد العمالي العام للعمل "CGT"، وهو الأكبر في الأرجنتين، يلغي التغييرات في شؤون العمل التي دخلت حيز التنفيذ في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وطالب الاتحاد العمالي الأسبوع الماضي، السلطة القضائية بوقف التغييرات التي أرادت الحكومة فرضها بموجب مرسوم الرئيس؛ ما دفع الغرفة الوطنية لتطبيق الباب الرابع من قانون الوحدة الوطنية المتعلق بالعمل، وتعليق الإصلاحات مؤقتًا.