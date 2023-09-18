إسبانيا تشهد فوارق في الأسعار تمنع المزارعين من الربح



أفاد تقرير جمعية المزارعين والثروة الحيوانية "COAG"، بأن تحويل الزيادة في التكاليف إلى الأسعار النهائية، تمنع المزارعين ومربي الماشية من الاستفادة من هذه الزيادة في الأسعار.

حيث إن السعر الذي يحصل عليه المزارعون أقل بنسبة 200% من الذي يدفعه العديد من الإسبان عندما يذهبون إلى السوبر ماركت، بحسب ما ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، تضاعفت أسعار المنتجات الزراعية بما يزيد على ستة نقاط مئوية من السعر في الحقل إلى سعر البيع على الرفوف. حيث إذا أخذنا في الاعتبار أحد المنتجات الأكثر استهلاكًا من قبل الإسبان وهو الخس، فيشترى المنتج من المزارع بمتوسط 0.17 يورو/كجم، بينما يصل سعره للمستهلك إلى 1.16 يورو/كجم، بفارق نسبته 582% بين الحقل والسعر للمستهلك.

وأضاف التقرير أن الأمر يتكرر في حالة الماشية، حيث شهد لحم العجل زيادة في الأسعار بنسبة 292%، فبينما يُحصل مربو الماشية 5.25 يورو للكيلو، يُباع الكيلو بـ 20.59 يورو في محلات الجزارة.

وأردف التقرير أن هذا الصراع يستمر بين حلقات الإنتاج، والمتضرر الأكبر المزارع ومربو الماشية في ظل ارتفاع عام في تكاليف أسعار الأسمدة والديزل والبلاستيك والكرتون والكهرباء. ثم المستهلك الذي يحمله الموزعون الزيادة كاملة في الأسعار.

المصدر: موقع "Infobae" الإخباري