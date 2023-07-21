إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط محتجزة في إندونيسيا

ولم تحدد وزارة النفط الإيرانية، في بيان، هوية مالك الشحنة التي تحملها الناقلة العملاقة (إم.تي أرمان 114) وترفع العلم الإيراني ويُشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني، وقال خفر السواحل الإندونيسي في 11 يوليو تموز إنه احتجز الناقلة.

وذكرت الوزارة في البيان، دون الخوض في تفاصيل أن "الأنباء المنشورة التي تربط شحنة هذه السفينة بإيران ليست صحيحة وهدفها خلق مناخ سلبي ضد بلادنا".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن حاولت إيران احتجاز الناقلة ريتشموند فوياجر، التي تديرها شركة النفط الأمريكية شيفرون، هذا الشهر في المياه الدولية بالخليج.

وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن طهران سترد على أي محاولة من شركة نفط لتفريغ النفط الإيراني من ناقلة أخرى راسية حاليا قرب ميناء هيوستون.

كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة لقيادة اقتراح في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بإلغاء محاولة طهران استضافة حدث متعلق بالشؤون البحرية في أكتوبر تشرين الأول.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، "أثبتت الخطوة الأمريكية... أنه لا حدود لإساءة الاستغلال السياسي من ذلك البلد لهيئات الأمم المتحدة الفنية والمتخصصة".