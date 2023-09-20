مصر تقرر تشييد مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو

قال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن مصر ستشيد مصنعًا للإطارات باستثمارات مليار يورو (1.07 مليار دولار) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح مجلس الوزراء أنه وقَّع عقدًا مع شركة "رولينج بلس" للصناعات الكيميائية، التي تضم شركات مصرية وسعودية وقبرصية، لإنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى سبعة ملايين إطار سنويًّا عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

وتابع البيان: "ينفذ المشروع على ثلاث مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًّا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 مليون إلى 450 مليون يورو ويستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50 في المئة".

وأضاف: "تشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنويًّا توفر نسبة 40 في المئة منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ سبعة ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل".