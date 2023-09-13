تقرير: الفقر المدقع يفتك بـ 333 مليون طفل حول العالم

أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ شديد في المعركة الرامية لوضع حد للفقر في أوساط الأطفال الذين ما زال 333 مليونًا منهم يعانون الفقر المدقع، وفق ما ذكر تقرير نُشر الأربعاء.

وخلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والبنك الدولي إلى أن الوباء أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عمّا كان متوقعًا في السابق.

ونتيجة لذلك، ما زال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2,15 دولار يوميًّا، بحسب التقرير.

وأفادت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كورونا والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع".

وتسدد استنتاجات التقرير ضربة لهدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030.