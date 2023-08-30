تقرير: تراجع "لافت" في فرص العمل الشاغرة بأمريكا

انخفض الطلب على العمالة الجديدة بأمريكا في تموز إلى جانب عمليات توظيف أكثر اعتدالًا ومستويات تاريخية متدنية من تسريح العمال، وفقًا لموقع "إكسيوس" الأمريكي.

ويشير أحدث مسح "لفرص العمل ومعدل دوران العمال" إلى أنه تجري في الوقت الحالي عملية إعادة التوازن المثالية لسوق العمل التي يريدها صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حيث يتم التخفيف من الوظائف الشاغرة دون حدوث قفزة كبيرة في معدلات البطالة.

لكن المسح يشير أيضًا إلى احتمال قرب انتهاء تصاعد قوة العمال.

وفي التفاصيل المتعلقة بالأرقام، كان هناك 8.8 فرصة عمل متوفرة في تموز بانخفاض 338.000 فرصة مقارنة بالشهر الذي سبقه، وهذا يعني أن هناك 1.5 وظيفة لكل عامل عاطل عن العمل، وهي النسبة الأقل منذ أيلول 2021.

في غضون ذلك، انخفض معدل التوظيف بنسبة 0.1% إلى 3.7% بالتماشي مع معدل التوظيف قبل جائحة كورونا.

وللشهر الرابع على التوالي، حافظ معدل تسريح العمال على مستوى منخفض بلغ 1%.

وكتب "بيل آدامز" كبير الخبراء الاقتصاديين في "بنك كوميركا": في حين أن معظم الأمريكيين الذين يريدون وظيفة لديهم واحدة، لكن ليس من السهل العثور على عمل جديد كما كانت عليه الحال قبل عام. لقد عادت عمليات التوظيف والتسريح إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، كا تشهد فرص العمل تراجعًا سريعًا.

موقع "إكسيوس" الأمريكي