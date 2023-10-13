ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 14% على أساس سنوي مع زيادة المصافي مشترياتها قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي تشهد تزايدا في حركة السفر وتحسن مؤشرات التصنيع.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت الشهر الماضي 45.74 مليون طن متري أو 11.13 مليون برميل يوميا.

وتواصل واردات شهر سبتمبر/أيلول اتجاه صعود كبير تسجله الواردات منذ بداية العام مقارنة بمستويات عام 2022 عندما تعرض الاقتصاد الصيني لضربة شديدة جراء القيود واسعة النطاق، التي فرضتها بكين بسبب جائحة "كوفيد-19".