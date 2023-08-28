واشنطن بوست: بايدن يرفض طريقة أسلافه في التعامل مع التجارة الخارجية

ورفض "بايدن" سياسة الرؤساء السابقين مثل كلينتون وأوباما المتمثلة في تحرير التجارة، التي سادت أمريكيًّا لآخر ثلاثة عقود، وكان من نتائجها زيادة معدل التجارة الأمريكية من 19% في العام 1989 إلى 31% في العام 2011، وفقًا للبنك الدولي.

وبينما أعطى الرؤساء السابقون من كلا الحزبين، الأولوية للكفاءة والتكاليف المنخفضة للمستهلكين، يؤكد "بايدن" على جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات غير المتوقعة مثل الأمراض أو الطقس القاسي أو العوامل الجيوسياسية، حتى لو كان ذلك يضيف تكلفة.

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة أن تؤدي إنجازات "بايدن" التشريعية الثلاثة المميزة: - قانون خفض التضخم، وقانون الرقائق الدقيقة، ومشروع قانون البنية التحتية - الذي وافق عليه الحزبان، إلى تحويل عدة تريليونات من الدولارات مستقبلًا إلى الاقتصاد الأمريكي لمعالجة إخفاقات السوق المحتملة، بحسب هيذر بوشي، كبيرة الاقتصاديين في إدارة بايدن.

وقالت الصحيفة "بالنسبة للديمقراطيين المؤيدين للتجارة، الذين رأوا في عهد "ترامب" حالة شاذة، كان رفض "بايدن" للمفاوضات التقليدية وتبني السياسة الصناعية مخيبًا للآمال، فيما وصفوا تفكير الرئيس بأنه خطير بشكل متزايد وانتقدوا مبدأ القومية الاقتصادية التي تركز على التصنيع، والتي يتم طرحها بشكل متزايد كمبدأ عام لتوجيه السياسة، وفقًا لوزير الخزانة السابق "لورانس سامرز".

وأشارت الصحيفة إلى أن 66% من الأمريكيين يقفون ضد المزيد من التحرير، ولا يرغبون بالعودة إلى السياسات التجارية التقليدية، بحسب استطلاعات لرويترز وأبسوس ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"