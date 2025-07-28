الاتحاد الأوروبي يقرر فرض رسوم بنسبة 15% على واردات أمريكية

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، الأحد، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15%على بعض الواردات الأمريكية، ومنها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

وكانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الأحد.

وأضاف المسؤول، أن الزعماء الأوروبيين قبلوا أيضا بأن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، وفق "رويترز".

وأشار المسؤول إلى ان الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في مواصلة النقاش بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشتري الاتحاد الأوروبي ما قيمته تريليون دولار من الطاقة الأمريكية خلال فترة ولايته، لكن الاتفاق استقر عند 750 مليار دولار، وفقا للمسؤول.

وأضاف المسؤول، أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء عدد قليل منها.