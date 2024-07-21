بعد 74 عامًا من العمل في أورلي، ستنفصل الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تمامًا في عام 2026، وتصبح شركات الطيران منخفضة التكاليف هي الأغلبية، لكن شركة "ترانسافيا" لن تستخدم بالضرورة المسارات نفسها.

وبحلول عام 2026، سيغير مطار أورلي وجهه، وسيتم طي صفحة من التاريخ منذ أن انسحبت شركة الخطوط الجوية الفرنسية الوطنية بالكامل من المطار الواقع جنوب شرق باريس، على الرغم من افتتاح امتداد الخط 14 لمترو باريس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترانسافيا، أوليفييه مازوتشيلي، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن الشركة التابعة لشركة "إير فرانس" منخفضة التكلفة سوف تحصل على حصة أكبر بكثير في أورلي، موضحًا أنها ستمثل شركات الطيران منخفضة التكاليف وحدها بنسبة تصل إلى 52 في المئة من حركة المرور في عام 2026.

وفي نهاية عام 2023، أعلنت الشركة الفرنسية انسحابها التدريجي - مع احتفاظها باتصالها بكورسيكا - مما يسلط الضوء على "الانخفاض الهيكلي في الطلب".

وبالنسبة لخطوطها الداخلية، سواء تولوز أو مرسيليا أو نيس، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أن ترانسافيا ستتولى المهمة، لكن هل هي حقا بهذه البساطة؟

الرحلات الداخلية الخاسرة

وردًا على سؤال من صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال اتحاد الموظفين بقطاع الطيران الذي يمثل طياري الشركتين، أن ترانسافيا لن تكون مهتمة بالرحلات الداخلية لأنها تتكبد خسائر".

وأضاف أن "هدفها الأساسي هو الرحلات متوسطة المدى (أوروبا، المغرب العربي، إلخ)، والخارج، والترفيه، وما إلى ذلك".

من جانبها، تراقب شركة "إيزي جيت" تطور الوضع بعناية وتبدي بالفعل اهتمامًا بفتحات الخطوط الجوية الفرنسية وستفكر في "تعزيز خطوط نيس وتولوز، وفقًا لرئيسها التنفيذي، برتراند جودينو.

لكن الأسئلة تحوم حول أورلي مع عملية الاستحواذ المستقبلية على شركات الطيران منخفضة التكلفة، إذا كانت التذاكر أقل تكلفة، فإن الخيارات تزيد الأسعار بسرعة إلى درجة أنه في بعض الأحيان يكون السفر على الخطوط الجوية الفرنسية أرخص، ومع ذلك، لن يكون هذا ممكنًا اعتبارًا من عام 2026.

طائرات تم تحويل مسارها لتجاوز حظر التجول

وأوضح الطيار لـ"لو باريزيان": "أنه من المرجح أن تتراكم التأخيرات على الطائرة مما يمنعها من الوصول إلى أورلي قبل حظر التجول"، وبالتالي "من المرجح أن يتم إلغاء الرحلة المسائية أو تحويلها إلى رواسي".

في المقابل، تنفي شركة "إيزي جيت" هذه الاتهامات، مدعية أنها إحدى الشركات "الأكثر التزامًا بالمواعيد" في أورلي.