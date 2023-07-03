مملكة بوتان تخفض رسومها اليومية لتشجيع السياحة

تكلفة زيارة مملكة بوتان

حدّدت الدولة رسومًا يومية عالية على الزوار للتأكد من أنها لا تستقبل عددًا يتجاوز عدد سكانها البالغ 700 ألف نسمة.

وقبل جائحة كورونا، كان يُطلب من الزوار الانضمام إلى جولة منظمة شاملة تتراوح كلفتها بين 200 إلى 250 دولارًا أمريكيًّا يوميًّا، من ضمنها 65 دولارًا تُعرف برسوم التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح سنويًّا قبل تفشي جائحة كورونا، لكنها لم تستقبل أكثر من 325 ألف سائح في السنة، مقارنة مع جارتها النيبال التي تشبهها بالثقافة والطبيعة الجغرافية، والتي استقبلت أكثر من مليون سائح في عام 2019.

وعندما أعيد فتح البلاد في سبتمبر 2022 بعد إغلاق لمدة عامين بسبب الوباء، تمّ إلغاء شرط الانضمام إلى جولة منظّمة، لكن رُفعت رسوم التنمية المستدامة اليومية إلى 200 دولار في اليوم، تُضاف إليها تكاليف السفر، مثل: الطعام والمواصلات والفنادق.

إلا أن المملكة عمدت في الوقت الحالي إلى تخفيض هذه التكاليف في محاولة لزيادة عدد السياح؛ إذ سمحت اعتبارًا من يونيو 2023 وحتى نهاية 2024 للزوار الذين يدفعون الرسوم اليومية لمدة أربعة أيام بالبقاء لمدة أربعة أيام إضافية دون رسوم، وللذين يدفعون رسومًا لمدة 12 يومًا بالبقاء لمدة شهر كامل، لكن شرط أن يكون الدفع بالدولار الأمريكي وليس بالروبية.