مملكة بوتان تخفض رسومها اليومية لتشجيع السياحة
لعقود مضت بقيت مملكة بوتان الواقعة جنوب آسيا خارج خريطة السياحة وزحمة الزوار، فهذا البلد الصغير ذو الطبيعة الجبلية الواقع بين الهند والتّبت، تبنّى سياسة خاصة تجاه السياح ترتكز على ضرورة الحفاظ على البيئة.
وعندما فتحت مملكة الهيمالايا المعزولة أبوابَها للسياحة عام 1974 تبنّت ما عُرِفَ بسياسة "قيمة عالية وتأثير منخفض"؛ ما يعني أنها وضعت ضوابط صارمة على مَن يريد زيارتها، بما في ذلك تكلفة السفر وعدد الأشخاص الذين يمكنهم السفر إليها كل عام.
تكلفة زيارة مملكة بوتان
حدّدت الدولة رسومًا يومية عالية على الزوار للتأكد من أنها لا تستقبل عددًا يتجاوز عدد سكانها البالغ 700 ألف نسمة.
وقبل جائحة كورونا، كان يُطلب من الزوار الانضمام إلى جولة منظمة شاملة تتراوح كلفتها بين 200 إلى 250 دولارًا أمريكيًّا يوميًّا، من ضمنها 65 دولارًا تُعرف برسوم التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح سنويًّا قبل تفشي جائحة كورونا، لكنها لم تستقبل أكثر من 325 ألف سائح في السنة، مقارنة مع جارتها النيبال التي تشبهها بالثقافة والطبيعة الجغرافية، والتي استقبلت أكثر من مليون سائح في عام 2019.
وعندما أعيد فتح البلاد في سبتمبر 2022 بعد إغلاق لمدة عامين بسبب الوباء، تمّ إلغاء شرط الانضمام إلى جولة منظّمة، لكن رُفعت رسوم التنمية المستدامة اليومية إلى 200 دولار في اليوم، تُضاف إليها تكاليف السفر، مثل: الطعام والمواصلات والفنادق.
إلا أن المملكة عمدت في الوقت الحالي إلى تخفيض هذه التكاليف في محاولة لزيادة عدد السياح؛ إذ سمحت اعتبارًا من يونيو 2023 وحتى نهاية 2024 للزوار الذين يدفعون الرسوم اليومية لمدة أربعة أيام بالبقاء لمدة أربعة أيام إضافية دون رسوم، وللذين يدفعون رسومًا لمدة 12 يومًا بالبقاء لمدة شهر كامل، لكن شرط أن يكون الدفع بالدولار الأمريكي وليس بالروبية.
البيئة هي الملك في بوتان
تُعَدُّ بوتان الدولة الوحيدة في العالم الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.. وهو البلد الذي تحكمه المبادئ البوذية لذا فهو يُعطي الأولوية للسعادة الوطنية الإجمالية على الناتج المحلي الإجمالي.
ومن هنا فإن الحفاظ على البيئة هو إحدى الركائز الأربع لفلسفة السعادة الوطنية الإجمالية للبلاد، مع إدراك أهمية الطبيعة لرفاهية مواطنيها.
كما إن حماية المناظر الطبيعية بند موجود في الدستور، وبموجبه من المفروض أن تكون 60 في المائة على الأقل من الأراضي مغطاة بالغابات. وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة، فإن بوتان حافظت على هذا الأمر باستمرار إذ إن مساحة الأراضي المغطاة بالغابات تبلغ حاليًّا نحو 70%.
وأفاد الصندوق بأن أكثر من 50% من البلاد هي مناطق محمية، وهي النسبة الكبرى مقارنة بأي دولة آسيوية.
وقد أقامت بوتان بين قمم الجبال الشاهقة ووديان الغابات شبكةً من المناطق المحمية مساحتها 5 ملايين فدان تزدهر ضمن حدودها الحياة البرية، حيث توجد نمور البنغال الملكية المهددة بالانقراض ونمور الثلج والفيلة.
الشعب هو جوهر وقلب مملكة بوتان
بدلًا من التركيز على التنمية المادية، فإن لدى المملكة إيمانًا راسخًا بأن التنمية الوطنية يجب أن تستند إلى مدى سعادة وازدهار شعبها، وينطبق هذا أيضًا على السياحة المصممة لإفادة السكان المحليين.
ويُعَدّ "Trans Bhutan Trail" مثالًا جيدًا على السياحة المجتمعية، إذ تمّ حديثًا استعادة مسار الحج التاريخي هذا عبر البلاد ليس فقط للسياح، بل أيضًا لإعادة ربط المجتمعات الريفية النائية ومساعدتها على جني الفوائد الاقتصادية من السياحة وتعزيز التبادل الثقافي.
هذا، وتعمل مؤسسة السياحة المستدامة غير الهادفة للربح المسؤولة عن المسار، بالشراكة مع المدارس المحلية والمجموعات الكشفية وخدمة الشباب الوطنية في بوتان على توفير فرص التعليم في مجالات عدّة، مثل: علم النباتات والحيوانات والإسعافات الأولية وغيرها.
الهوية هي مفتاح ثقافة بوتان
ينظر شعب المملكة إلى السياحة على أنها تبادل ثقافي، وبدلًا من السماح للصناعة بإرضاء الأذواق الأجنبية على حساب الثقافة المحلية، قامت المملكة بتنظيم تطوّرها السياحي لإغراق الزوّار في ثقافة البلد وتقاليده. وفي هذا الإطار، تفتخر بوتان بتاريخها البوذي ومجتمعاتها القبلية، فهي تشجع السياح على ارتداء الأزياء التقليدية وتجربة الرماية التي تُعتبر تقليدًا يعود الى قرون مضت.
كما إن لبوتان بعض الميّزات الفريدة من نوعها، فهي الدولة الوحيدة في العالم الخالية من الإشارات الضوئية على الطرقات، وهي ما زالت تعتمد في القرن الحادي والعشرين على رجال الشرطة لتنظيم السير في العاصمة " ثيمبو". كما قام ملكها برحلة شاقة سيرًا على الأقدام عبر الأدغال والجبال للإشرف على التدابير التي اتخذت خلال جائحة كورونا.
المصدر: موقع يورونيوز