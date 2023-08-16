الصين تقرّ بصعوبة مؤشراتها الاقتصادية وتدعو الغربيين لعدم البناء عليها‎

وأتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.

وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تُراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا نسبة قياسية بلغت 21,3% في حزيران/يونيو، بينما ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5,2% في حزيران/يونيو إلى 5,3 في تموز/يوليو، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، في تموز/يوليو نموًّا سنويًّا بنسبة 2,5%، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3,1% التي حققتها في حزيران/يونيو.

إلى ذلك، حقق الإنتاج الصناعي نموًّا سنويًّا نسبته 3,7% في تموز/يوليو، بتراجع عن نسبة 4,4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.

ومع تزايد الأرقام التي تؤشر على تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.

إلّا أن السلطات تُبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.

وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندًا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة، مثل: السيارات، والسياحة، والأدوات المنزلية.

وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر تموز/يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".

وقال المتحدث وانغ ونبين الأربعاء "لا نهرب من المشكلات على الإطلاق، لقد اتخذنا إجراءات نشطة لحل المشكلات، والنتائج بدأت بالظهور أو ستظهر".