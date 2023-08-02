"إي.أند" الإماراتية تستحوذ على أصول اتصالات "بي.بي.إف" التشيكية‎

قالت مجموعة "بي.بي.إف" التشيكية الثلاثاء إن مجموعة الإمارات للاتصالات "إي.أند" ستدفع 2.2 مليار يورو مقدما للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات الخاصة بها في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وأضافت "بي.بي.إف" في بيان أن "المجموعتين اتفقتا على أن تسدد إي.أند مدفوعات إضافية تصل إلى 350 مليون يورو في غضون ثلاث سنوات بعد إتمام الاتفاق إذا تجاوزت شركة بي.بي.إف للاتصالات أهدافا مالية محددة".

وقال يري شميتس المدير التنفيذي لمجموعة "بي.بي.إف"، "يمثل سعر الشراء الذي يصل إلى 2.5 مليار يورو، بما في ذلك مدفوعات الأرباح التعاقدية، واحدة من أكبر صفقات ’بي.بي.إف’ على الإطلاق".