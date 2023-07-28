أردوغان يعين 3 نواب لرئيسة البنك المركزي
عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثلاثة نواب لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023، وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيًا، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية في تركيا، الخميس.
ووفق القرار المنشور في الجريدة، جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كاراهان وخديجة كاراهان نوابًا لرئيسة البنك.
ويظهر الملف الشخصي لفاتح كاراهان على "لينكد إن" تقلده لمناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخرًا للعمل في أمازون كخبير اقتصادي كبير.
أما أكجاي فخبير اقتصادي كان يعمل ببنك "يابي كريدي"، وخديجة كاراهان أكاديمية ومستشارة اقتصادية بارزة للرئيس.
وتأتي هذه الخطوة بعدما عكس المركزي برئاسة حفيظة غاية أركان مساره، وشدد السياسة بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.
ورفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 بشكل حاد إلى 58%، وقال إنه سيواصل تشديد السياسة النقدية.
وبلغ معدل التضخم 38.2% في يونيو/ حزيران على أساس سنوي.
وعين الرئيس التركي بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه، في مايو/ أيار، كلا من محمد شيمشك وزيرًا للمالية وأركان رئيسة للبنك المركزي.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن أردوغان أعفى النواب السابقين: إمره سينار وطه جكمك ومصطفى دومان.