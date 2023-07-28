أردوغان يعين ‭3‬ نواب لرئيسة البنك المركزي

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثلاثة نواب لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023، وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيًا، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية في تركيا، الخميس.

ووفق القرار المنشور في الجريدة، جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كاراهان وخديجة كاراهان نوابًا لرئيسة البنك.

ويظهر الملف الشخصي لفاتح كاراهان على "لينكد إن" تقلده لمناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخرًا للعمل في أمازون كخبير اقتصادي كبير.

أما أكجاي فخبير اقتصادي كان يعمل ببنك "يابي كريدي"، وخديجة كاراهان أكاديمية ومستشارة اقتصادية بارزة للرئيس.