تمرد فاغنر يكشف تأثيرها القوي على اقتصاد روسيا

يبدو أن التأثير الاقتصادي لتمرد مجموعة "فاغنر" على الطبقة العامة في روسيا كان سلبيًّا، فقد ذكرت وسائل إعلام روسية السبت، أن مكاتب الصرافة المحلية كانت تطالب بما يصل إلى 200 روبل روسي للدولار الأمريكي، في زيادة حادة عن أسعار الجمعة، التي بلغت نحو 85 روبلا.

ورغم أن أسواق العملات الرسمية علقت إلى حد كبير تداول "الروبل" بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت أسعار الصرف شبه الرسمية من مصادر مرتبطة بالحكومة أن "الروبل" ظلَّ ثابتًا مقابل الدولار.

ومن الواضح أن وزارة المالية الروسية تحدد الآن سعر الصرف؛ ما يعني أنها لا تستجيب للأحداث الجيوسياسية بالطريقة نفسها التي تستجيب بها العملات الأخرى.