أسعار النفط تستقر وسط استمرار صراع الشرق الأوسط وزيادة الإمدادات

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من ناحية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، بما يعادل 0.2%، إلى 76.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أو 0.1%، إلى 70.83 دولار للبرميل.

وانخفض برنت أكثر من 3% والخام الأمريكي 4% الاثنين بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.

وفي ظل مخاوف توترات الشرق الأوسط وحرب غزة، خلص مسح أجرته "رويترز"، يوم الجمعة، إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول، إذ عوضت الزيادات في أنجولا والعراق ونيجيريا التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأمريكية لمعهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.