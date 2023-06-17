روسيا: نخسر فرصا لصالح "أوبك+" بسبب اختلافات في بنية الصادرات
قال إيجور سيتشن، رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، اليوم السبت، إن روسيا تخسر فرصا لصالح دول "أوبك+"، بسبب تراجع حصة صادراتها النفطية في الإنتاج.
وفي كلمة خلال منتدى اقتصادي، اقترح سيتشن، مراقبة صادرات النفط أيضا، وليس حصص الإنتاج فحسب.
وكانت "روسنفت" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية للنفط والغاز، تحولتا إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية.
وضغطت روسيا من أجل استخدام العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى، في إطار سعيها لإنهاء الاعتماد على اليورو والدولار.
وأعلنت "روسنفت" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن أرباحها تضررت بشدة من مصادرة برلين منشآت التكرير التابعة لها في ألمانيا.