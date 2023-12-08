"كوب 28".. الإعلان عن اتفاقية واعدة لصغار المزارعين في العالم
أيّد 134 من قادة العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "كوب28" الذي ينعقد في الإمارات، إعلان اتفاقية بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، ليحمل آثاراً واعدة بالنسبة لصغار المزارعين في جميع أنحاء العالم.
وبحسب تقرير نشره موقع "صوت أمريكا"، فقد خصصت هذه الاتفاقية أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية المتأصلة في الزراعة.
وصاحَب الاتفاقية الكشف عن مبادرات إضافية، من بينها تعاون بقيمة 200 مليون دولار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، مخصص لتعزيز مساعي البحوث الزراعية.
وأكدت الوزيرة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، على الدور الحتمي للنظم الغذائية والزراعة في تحقيق التطلعات المناخية العالمية، مشيرة إلى أن التزام البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم، سيساعد في بناء نظام غذائي عالمي مناسب للمستقبل.
وكان للتأييد الشامل من البلدان التي تمثل أكثر من 5.7 مليار فرد وما يقرب من 500 مليون مزارع صدى عميق في مجالات الزراعة والمناخ.
وأشاد الخبراء بالاعتراف بالعلاقة الجوهرية بين إنتاج الغذاء والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ووضعوا تصورا لمستقبل يقف فيه المزارعون في رابطة الممارسات والشراكات المستدامة.
كما أكد الخبراء أن تمكين المزارعين بهذه الوسائل سيقلل بشكل كبير من ضعفهم فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشددين على احتمال اعتماد تقنيات التخفيف من تغير المناخ على نطاق واسع.
وعلى نحو مماثل، أعرب المشاركون بالمؤتمر عن تفاؤلهم بشأن صغار المزارعين والرعاة، وعلى إمكانية أن تحتل هذه المجموعات مركز الصدارة في العمل المناخي، متوقعين تعزيز القدرة على الصمود من خلال زيادة الاهتمام والتمويل.
ومن المتوقع أن يؤدي ضخ التمويل الجديد إلى تضخيم المبادرات الجارية، مثل نظام التحذير من أمراض المحاصيل الناجح في إثيوبيا، والذي أنقذ الملايين للمزارعين. علاوة على ذلك، تتم زراعة أصناف متنوعة من المحاصيل القادرة على الصمود في جميع أنحاء الدول الأفريقية، ما يشكل شهادة على الحلول المبتكرة الجارية بالفعل.
وعلى الرغم من هذه الخطوات، يحذر الخبراء من اتساع التفاوت بين تطلعات المزارعين والموارد المتاحة، كما ترسم التوقعات المناخية صورة مثيرة للقلق لانخفاض إنتاج الغذاء في مناطق مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ما يؤدي إلى تفاقم شبح الفقر والجوع.
وقد حظي تركيز الاتفاقية على تقنيات الزراعة المستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية والحراجة الزراعية بتقدير من المدافعين عن المناخ، الذين أشاروا إلى أن هذه الممارسات الصديقة للبيئة تحمل المفتاح لتقليل الاعتماد على الكيماويات الزراعية، والحفاظ على موارد المياه، وتعزيز صحة التربة، وتزويد المزارعين بتدابير التكيف لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ومع تقدم أعمال القمة، يبقى التركيز منصبًّا على ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، ما يعزز الأمل في مستقبل يتمتع فيه صغار المزارعين بالقدرة على الصمود في مواجهة هجمات المناخ المتغير.