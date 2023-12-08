"كوب 28".. الإعلان عن اتفاقية واعدة لصغار المزارعين في العالم

وأكدت الوزيرة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، على الدور الحتمي للنظم الغذائية والزراعة في تحقيق التطلعات المناخية العالمية، مشيرة إلى أن التزام البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم، سيساعد في بناء نظام غذائي عالمي مناسب للمستقبل.

وكان للتأييد الشامل من البلدان التي تمثل أكثر من 5.7 مليار فرد وما يقرب من 500 مليون مزارع صدى عميق في مجالات الزراعة والمناخ.

وأشاد الخبراء بالاعتراف بالعلاقة الجوهرية بين إنتاج الغذاء والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ووضعوا تصورا لمستقبل يقف فيه المزارعون في رابطة الممارسات والشراكات المستدامة.

كما أكد الخبراء أن تمكين المزارعين بهذه الوسائل سيقلل بشكل كبير من ضعفهم فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشددين على احتمال اعتماد تقنيات التخفيف من تغير المناخ على نطاق واسع.

وعلى نحو مماثل، أعرب المشاركون بالمؤتمر عن تفاؤلهم بشأن صغار المزارعين والرعاة، وعلى إمكانية أن تحتل هذه المجموعات مركز الصدارة في العمل المناخي، متوقعين تعزيز القدرة على الصمود من خلال زيادة الاهتمام والتمويل.

ومن المتوقع أن يؤدي ضخ التمويل الجديد إلى تضخيم المبادرات الجارية، مثل نظام التحذير من أمراض المحاصيل الناجح في إثيوبيا، والذي أنقذ الملايين للمزارعين. علاوة على ذلك، تتم زراعة أصناف متنوعة من المحاصيل القادرة على الصمود في جميع أنحاء الدول الأفريقية، ما يشكل شهادة على الحلول المبتكرة الجارية بالفعل.