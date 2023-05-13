وزيرة الخزانة الأمريكية تأمل في إيجاد حل لأزمة سقف الدين "الأكثر صعوبة"

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للصحفيين، إن المواجهة بين يلين والكونغرس تشكل تهديدا "خطيرا للغاية" للاقتصاد العالمي.

وأضاف هانت على هامش اجتماعات مجموعة السبع "سيكون أمرا مدمرا بكل تأكيد لو أن الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا... خرج عن المسار من خلال عدم التوصل إلى اتفاق".

خطر جسيم

وقالت يلين إن تقديرها في الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات السداد بحلول أول يونيو/ حزيران يتوافق مع تقرير صادر أمس الجمعة من مكتب الميزانية بالكونغرس يحذر من "خطر جسيم" في التعثر عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو/ حزيران.

ويصر الرئيس جو بايدن الديمقراطي على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا. بينما يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.

وعلى خلاف معظم الدول المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها. ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.

وتقول يلين، إن أول مواجهة كبيرة حول سقف الدين منذ 2011 تعكس استمرار انقسام الولايات المتحدة إلى طرفي نقيض بعد رئاسة دونالد ترامب.

وأردفت "ليس ذلك إيجابيا بكل تأكيد بالنسبة للعلاقات والمكانة على الصعيد العالمي والمصداقية". وأضافت "ربما تكون هذه المرة أكثر صعوبة، لكنني آمل...أن نجد حلا".