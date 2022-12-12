دبي تعتمد مشاريع وملفات المرحلة الثانية من خطتها الحضرية 2040

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040.

وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 10 ملفات رئيسة، ضمن الخطة التي تم اعتمادها في آذار/ مارس 2021، وتهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى العام 2040، وهدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة، صديقة للمشاة، وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية".

ومن أهم هذه الملفات "تطوير المراكز الحضرية، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

تطوير المراكز الحضرية

وكشفت الوكالة عن تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة والتي تشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة.