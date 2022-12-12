دبي تعتمد مشاريع وملفات المرحلة الثانية من خطتها الحضرية 2040
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040.
وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 10 ملفات رئيسة، ضمن الخطة التي تم اعتمادها في آذار/ مارس 2021، وتهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى العام 2040، وهدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة، صديقة للمشاة، وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية".
ومن أهم هذه الملفات "تطوير المراكز الحضرية، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
تطوير المراكز الحضرية
وكشفت الوكالة عن تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة والتي تشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة.
وتضم المراكز الحضرية القائمة مركزا تاريخيا وثقافيا بمنطقتي ديرة وبر دبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت بذاكرة سكان وزوار إمارة دبي.
أما المركز السياحي والترفيهي، فيضم منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
فيما يضم المركز الاقتصادي والتجاري العالمي مركز دبي المالي العالمي وشارع الشيخ زايد والخليج التجاري ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية.
ووفق "وام" فإن المركزين الجديدين هما مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويعد بمثابة حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.
إستراتيجية دبي للقطاع العقاري
كما تشمل هذه المرحلة تطوير إستراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى العام 2040، وذلك من خلال تبني مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، لضمان التكامل مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040 وتحقيق التوازن في العرض والطلب.
خطة الزراعة الحضرية
وتتضمن المرحلة هذه وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية، وتحديد المواقع المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للقطاع، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
خطة للحفاظ على الإرث العمراني
تشمل وضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي وتعظيم الاستفادة منه، بهدف تعزيز هوية الإمارة، ودعم استغلال المناطق والمعالم والمباني التاريخية، وتعزيز تجربة السياح للمناطق الأثرية.
تطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة
أما هذه الخطة بحسب وكالة أنباء الإمارات، فإنها تهدف لتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، حيث سيتم توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل سيرا على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة.
الخطة الشاملة لشبكة المشاة
ومن ضمن مشاريع هذه المرحلة وضع خطة تطوير واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، وذلك بتعزيز عناصر جودة الحياة فيها لتكون متنفسا للسكان والزوار، وتنفيذ الممرات الخضراء وذلك بزراعة وتشجير الممرات الخدمية في الإمارة ووضع خطة شاملة للمشاة والتنقل المرن على مستوى الإمارة، تركز على تظليل وتشجير الممرات في المناطق ذات الكثافات العالية.
كما تتضمن تنفيذ أفينيو لكل حي سكني، من خلال تحديد منطقة في الأحياء السكنية، وتطويره بمبدأ الشوارع المتكاملة مع تكامل المرافق والخدمات فيها بحسب احتياجات السكان فيها، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنقل المرن، وتقليل زمن الرحلة في الإمارة.
إنجاز 6 ملفات
ووفقا للوكالة الرسمية فقد اطلع الشيخ محمد بن راشد على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفا.
ومن ضمن الملفات، مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، حيث جرى مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع.
كما سيتم إطلاق الخطة الشاملة لتطوير "حتا"، بهدف تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهاليها، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة في حتا.
وسيتم إعداد قانون التخطيط الحضري ليدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة.
ومن ضمن الملفات، تطوير قاعدة بيانات تخطيطية متكاملة، وإعداد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة العليا من خمسة ملفات في نهاية العام الجاري، وأهمها، إعداد سياسة زيادة أطوال الشواطئ العامة، وتطوير إستراتيجية جودة الحياة في إمارة دبي.
وسيتم إنجاز عدة ملفات العام المقبل وتشمل، "إعداد خطة التكامل بين سياسات استعمالات الأراضي والنقل، وسياسة التشجير والبستنة، وخطة توجيه التنمية في المناطق الساحلية وزيادة أطوال الشواطئ، ومضاعفة مساحة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، ووضع خطة للتنقل المستدام، وخطة البيئة والاستدامة".
وقالت "وام"، إن دبي تترقب خلال العقدين القادمين تحقيق نتائج هذه الخطة، ومن ضمنها تضاعف المساحات الخضراء والترفيهية، والاهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية.
كما تترقب الإمارة "إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل، وتسهيل حركة المشاة والدراجات، وتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية"، وفق المصدر ذاته.