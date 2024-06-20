استمرار أزمة تصدير النفط.. بنين تفشل في تخفيف التوتر مع النيجر

لم ينجح إطلاق بنين سراح ثلاثة مدانين من النيجر في تخفيف التوتر بين البلدين؛ ما أبقى قرار النيجر وقف تصدير النفط إلى بنين قائما.

وأصدرت محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والإرهاب في بنين حكما بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد ثلاثة موظفين في شركة نيجرية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم على الفور.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"انتحال صفة" والاحتيال، بعد أن تم احتجازهم بسبب دخولهم حدود جارتهم بوثائق مزورة، بحسب وسائل إعلام من البلدين.

وجاءت خطوة بنين بمثابة محاولة للتهدئة وتخفيف التوتر مع النيجر، إلا أن الأزمة لم يتم حلها بعد، وتنتظر التوصل إلى اتفاق جديد لإنعاش تصدير النفط من النيجر إلى بنين.

وأبقت النيجر على الحصار المفروض على خط أنابيب التصدير إلى بنين منذ 6 يونيو حزيران، ووضعت مراقبين في موقع تحميل النفط.

وتسلط هذه المواجهة الضوء على القضايا الاقتصادية والسياسية المرتبطة باستغلال النفط في النيجر، حيث تريد بنين، وهي دولة عبور، رفع مداخيلها، في حين تريد النيجر ضمان السيطرة على مواردها.

ويدعو سكان البلدين إلى إعطاء الأولوية للحوار وإيجاد حل دائم لهذه الأزمة، التي تؤثر على الاقتصاد وتضعف التعاون الإقليمي.