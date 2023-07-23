تركيا تنجز 90 في المئة من أعمال تصميم القطار المحلي السريع

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم الانتهاء من 90 في المئة من أعمال تصميم القطار السريع "محلي الصنع".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان أصدرته وزارة النقل أن الوزير أورال أوغلو أجرى زيارة تفقدية إلى الشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية (TÜRASAŞ).

ولفت الوزير إلى أن تركيا بعد تصنيع قطارها الكهربائي المحلي تعكف على صناعة قطارها السريع، الذي ستصل سرعته التشغيلية إلى 225 كم.

وأضاف أنه من المخطط بدء تجميع النموذج الأولي الأول للقطار السريع الوطني مطلع عام 2024، ليدخل القطار حيز الخدمة عام 2025.