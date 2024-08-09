تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل انخفاض أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من المؤشرات لتوقع حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول، بحسب "رويترز".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2421.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% أمس الخميس.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ السابع من يونيو/ حزيران. وكان قد هوى بنحو 3%، يوم الاثنين، بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقًا للأسهم.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2460.80 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "كان نشاط أسعار الذهب مستقرًا نسبيًا، اليوم، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أسبوع متقلب".

وأضاف: "من ناحية أساسيات السوق، من المتوقع أن يستفيد الذهب إما من زيادة الإحجام عن المخاطرة أو من توقعات تيسير السياسة النقدية".

وعادة ما ترتفع أسعار الأصل الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتحول تركيز المستثمرين، حاليًا، إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورهما، الأسبوع المقبل، بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.66 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 937.65 دولار.

ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر أسبوعية.

أما البلاديوم فزاد 0.8% إلى 930.08 دولار أمريكي ويتجه لارتفاع أسبوعي بواقع 4.4%.