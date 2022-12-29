هبوط الروبل لأدنى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار
انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار، اليوم الخميس، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير.
وهبط الروبل 0.9% مقابل الدولار بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 نيسان/أبريل.
كما تراجع 0.7% إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6% أمام اليوان إلى 10.31.
وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية.
وأدى اجتماع تأثير تعافي الواردات مع تراجع الصادرات لتكثيف الضغوط.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الرد الروسي الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفا لأسعار النفط، ووقع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من شباط/فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالسقف.
وفقد الروبل نحو 15% من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول/ديسمبر.
ويستعد الاقتصاد الروسي لدخول العام 2023 وهو في وضع غير مستقر. وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، نُشرت أمس الأربعاء، مؤشرات على أن نقص العمالة المرتبط بأمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين نهاية أيلول/سبتمبر يقوض آفاق النمو.