هبوط الروبل لأدنى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار، اليوم الخميس، إذ يعاني تحت وطأة التوقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات التصدير.

وهبط الروبل 0.9% مقابل الدولار بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 نيسان/أبريل.

كما تراجع 0.7% إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6% أمام اليوان إلى 10.31.