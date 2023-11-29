"المركزي الباكستاني": صندوق سعودي يمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار

قال البنك المركزي الباكستاني، الأربعاء، إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان عامًا آخر، وتم توقيع الاتفاق بشأن الوديعة بالأساس في 2021، وتمديد أجلها بعد ذلك في 2022.

ووضعت الوديعة في البنك المركزي الباكستاني بهدف تعزيز احتياطيات البلد الذي يمر بضائقة مالية، ومن المرجح أن يعزز تمديد أجل الوديعة موقف باكستان في المحادثات المستقبلية مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم تمويلات بقيمة ثلاثة مليارات دولار على دفعات.

وقال الدكتور خاقان حسن نجيب، المستشار السابق في وزارة المالية الباكستانية: "بالتأكيد سيساعد تمديد الأجل في تعزيز اتفاق صندوق النقد الدولي في ظل اقترابنا من تلبية الاحتياجات المالية الإجمالية في البلاد. ينبغي لهذا أن يمهد الطريق للدفعة التالية بقيمة 700 مليون دولار بعد موافقة مجلس الإدارة".