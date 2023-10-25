لبنان يعلن مزيدا من التدهور في اقتصاده نتيجة التوتر في المنطقة

عرض رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، أرقاما تؤشر إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بعد حرب غزة والأحداث في الجنوب.

وأوضح أن هذه الأرقام تم جمعها من المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول القطاع التجاري، أظهرت البيانات أن الطلب على المواد الغذائية والضرورية اليومية لا يزال على حاله، ويسجل ارتفاعا لبعض الفترات نتيجة توجه مستهلكين للتخزين.

في المقابل، انخفض الطلب على السلع الأخرى والكماليات إلى نسبة تتراوح بين 50- 70%.

وسجل قطاع المطاعم انكماشا كبيرا، وتراجع حجم الأعمال بين 80-90%.

وقدرت نسبة الإشغال حاليا في الفنادق بين 5- 10%، كما أن هناك فنادق شاغرة تماما.

وتراجع كذلك قطاع تأجير السيارات بنسبة فاقت 90%، وسجل إلغاء معظم الحجوزات المتصلة بالنشاطات والمؤتمرات.