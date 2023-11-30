مصر.. الحكومة والمواطن في رحلة البحث عن دولار
في مواجهة أزمة غير مسبوقة في توفر الدولار بمصر، تلجأ الحكومة المصرية إلى انتهاج عدة سياسات مالية مختلفة للعمل على توفير العملة الصعبة، فيما يلجأ المواطن أيضاً إلى عدة حلول ليحصل على دخل دولاري وهو يعمل في مصر.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن بسبب نقص الدولار، ووصوله في السوق الموازي إلى أكثر من 50 جنيهاً، بينما لا يتعدى 31 جنيهاً في السوق الرسمي.
ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد بداية الانفراجة، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي وزيادة المنتج المحلي للحد من الاستيراد بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة.
وقد وعدت الحكومة المصرية بانتهاء أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد قريبًا، مُشددة على ضرورة توطين الصناعة لزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات. وبينما يتداول متعاملون أنباءً عن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، أكد خبراء وجود مؤشرات على قرب تجاوز الأزمة، أبرزها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقيع اتفاقيات لمبادلة العملة والديون "مع الدول الصديقة والشقيقة"، وإعلان مؤسسات دولية كبرى تقديم دعم مالي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقد أجرت مصر مباحثات مع عدد من الدول، من بينها روسيا وتركيا والهند وكينيا والسعودية، لتنفيذ عمليات المقايضة التجارية، في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والدواء والسياحة.
وقال رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد للدولار على المدى القصير.
وقال دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، لـ"إرم نيوز" إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات للحد من آثار أزمة الدولار ومنها نظام المقايضة والذي يعمل على مرونة التعامل بين مصر والدول الأخرى، بجانب تحقيق ميزان تجارى متوازن بين البلدين، حيث يتم حساب الفارق في التبادل في نهاية المدة وتغطية باقى التكاليف بالدولار.
وأضاف البهواشي أن مصر تستفيد من هذا النظام في توفير الكثير من المنتجات في السوق، وتخفيض الأسعار، وتحفيز الصناعة المحلية، وتدوير عجلة الإنتاج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن مصر تقوم أيضًا بالتبادل التجارى بالعملة المحلية مع بعض الدول، مثل الإمارات، في محاولة للتخفيف من الاعتماد على الدولار، والاستفادة من قوة العملة المحلية للدول الأخرى.
وتابع البهواشي أن في مصر 100 مليون مستهلك، وهو ما يجعلها سوقًا جاذبًا للدول الأخرى، ولذلك تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، مثل تايوان وأمريكا، لاستيراد الصناعات التكنولوجية، ومع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والهند والصين، لاستيراد الخامات الغذائية والتجارية والصناعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وزارة المالية المصرية قد أصدرت سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية بقيمة حوالي 500 مليون دولار لكل منهما، كما حصلت على قرض من "دويتشه بنك" و"بنك ABC" بقيمة 500 مليون دولار، كما ارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 35.108 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
المقايضة لتخفيض أسعار السلع
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أزمة الدولار الحالية سببها تحول الدولار إلى سلعة في يد عدد من المصريين، لافتاً إلى أنه يستبعد اتجاه مصر إلى تحرير سعر صرف جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالياً.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الحكومة المصرية تستهدف الآن تخفيض التضخم الذي أضر كثيراً بالاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن يحدث تعويماً جديداً للجنيه في ظل الوضع الحالي، ولكن بعد استقرار التضخم هذا أمر جائز، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. كما أشار إلى أنه سيكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين.
وشدد الفقي على أهمية دعم التجار والمستوردين من خلال تخصيص مبالغ إضافية في البنك المركزي لفتح اعتمادات وتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي. وأوضح أنه "لا يمكن تعويم العملة إلا بعد تراجع التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، مشيرًا إلى أن أي تخفيض لقيمة الجنيه دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري.
السعر العادل للدولار من 35 إلى 40 جنيهاً
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري على أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يعبر عن قيمة العملة المصرية الحقيقة أمام الدولار في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفجوة متسعة بسبب المضاربات بفعل سبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل قد يصل من 35 لـ 40 جنيها.
وأضاف أن الحكومة قد تتخذ إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق الموازية من خلال إصدارات شهادات ادخار مرتفعة العائد مقابل التخلي عن الدولار في القنوات الشرعية، وأنها قد تتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي مما قد يحفز عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية على نحو يحفز موارد الدولة من النقد الأجنبي، حسب الخبير المصرفي.
وقال إن مصر تواجه أعباء سداد ديون خارجية ضخمة خلال عامي 2023 و2024، ونجحت في سداد معظم مديونياتها هذا العام البالغة 25 مليار دولار، وملتزمة بسداد 29 مليار دولار العام المقبل.
العمل الحر
وعلى الصعيد الشعبي لا يبدو أن المواطن ينتظر حلاً قريباً من جانب الدولة، حيث تزايد إقبال العديد من الشباب على العمل الحر "فريلانس" مع شركات خارج البلاد، لكي يكون دخلهم بالدولار ما يقيهم تقلبات العملة الخضراء في السوق المصري.
"احنا هنا عندنا في الحريفة قائمين في الأساس على عمل الفريلانس والعمل الحر ولا نتقيد بسن محدد" هكذا أكدت نرمين النمر إحدى رائدات الأعمال في مصر والتي أنشأت منصة "الحريفة" لتكون الحلقة المفقودة بين كل صاحب عمل يريد "توظيف" أي شخص في مهمة محددة فقط، دون دفع راتب شهري أو تأمينات أو يتكلف رعاية صحية له.
وأضافت النمر أن فكرة الحريفة تكمن في تقديم الخدمات لمن يريدها سواء داخل مصر أو خارجها.. فنحن لدينا قاعدة بيانات ضخمة لعدد كبير من المبرمجين والمدربين وغيرهم من أصحاب الخبرة في المهن المختلفة وتقوم بعض الشركات بوضع المهمة المحددة التي يريدونها ليلتقطها أحد "الحريفة" في المنصة لمن يناسبه المقابل المادي المقدم لتلك المهمة.
وأشارت إلى أن المنصة أصبح لها شهرة عالمية كبيرة بعدما قدمت خدمات لشركات دولية في المنطقة العربية، وأصبحت ملاذاً آمناً لكثير من الفريلانس، نظراً لضمان تلقيهم أموالهم من الشركات التي تريد خدماتهم.
تعلم مهن جديدة للحصول على الدولار
"العمل الحر، أو الفريلانس أصبح ضرورة في هذا التوقيت لجلب العملة الصعبة من الخارج، وتعلم مهن جديدة أصبح أمرا أكثر أهمية لأي شخص يريد أن يقبض بالدولار وهو في مصر" هكذا بدأ أحمد معطي خبير أسواق المال حديثه لـ"إرم نيوز" مضيفاً أن هناك الكثير من فرص العمل خارج مصر لا تتطلب أكثر من لاب توب وانترنت وأن يكون الشخص ملماً بعدة برمجيات وتطبيقات حديثة دون النظر للشهادات الحاصل عليها ويكون له بذلك دخلاً دولارياً يتقاضاه وهو داخل الأراضي المصرية.
وأشار معطي إلى أن هناك شركات عالمية تطلب مجالات محددة مثل مدخلي البيانات، وهي وظيفة لا تتطلب شهادة محددة بل من الممكن ألا يكون الشخص قد تلقى تعليمه الجامعي من الأساس، ويمكن أن يتقاضى دخله بالعملة الصعبة من هذه الوظيفة.. لافتاً إلى أن هناك أشخاصا فوق سن الخمسين قد سألوه عن تلك الشركات وكيفية الوصول لها، وبعضهم الآن يعمل بالفعل فيها.
وأوضح أنه على مستوى الدولة المصرية فهناك إجراءات كثيرة اتخذتها مصر في سبيل تخطي أزمة الدولار، وهناك عدة مؤشرات في هذا الشأن، أبرزها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، لافتا إلى زيارة وفد من شركات سعودية إلى مصر خلال الفترة الحالية لبحث الاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة، وما سبقها زيارة وفود من شركات يابانية وصينية وأخرى من جنسيات متنوعة لمناطق استثمارية منها إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة به.
وأضاف خبير أسواق المال أن هناك تدفق تمويلات ضخمة من مؤسسات دولية كبرى، مُشيرًا إلى تصريحات "إيجابية" لمسؤولي صندوق النقد الدولي حول عزم الصندوق زيادة حجم القرض المقدم لمصر دون شروط إصلاحية إضافية، لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الحرب في غزة، دون أن يشترط حدوث تحرير كامل لسعر الصرف.