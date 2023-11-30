مصر.. الحكومة والمواطن في رحلة البحث عن دولار

في مواجهة أزمة غير مسبوقة في توفر الدولار بمصر، تلجأ الحكومة المصرية إلى انتهاج عدة سياسات مالية مختلفة للعمل على توفير العملة الصعبة، فيما يلجأ المواطن أيضاً إلى عدة حلول ليحصل على دخل دولاري وهو يعمل في مصر.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن بسبب نقص الدولار، ووصوله في السوق الموازي إلى أكثر من 50 جنيهاً، بينما لا يتعدى 31 جنيهاً في السوق الرسمي.

ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد بداية الانفراجة، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي وزيادة المنتج المحلي للحد من الاستيراد بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة.