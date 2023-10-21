الحكومة المغربية تقر ميزانية 2024 بقيمة 62 مليار دولار

وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 بالمئة في 2024، مقابل 3.4 بالمئة متوقعة هذا العام.

وتتوقع أيضا أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام، رغم زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.

وقالت المملكة إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وصرحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي لأعضاء البرلمان، في وقت لاحق من اليوم، بأن الحكومة ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.

وأضافت أن تعميم التأمين الصحي الشامل يتطلب الارتقاء بالقطاع الصحي الذي خصصت له الحكومة 3.1 مليار دولار العام المقبل.