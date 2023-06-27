الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وترقب بيانات اقتصادية

وبحلول الساعة الـ0626 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.80 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1935.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%؛ ما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيس في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية الأربعاء الساعة الـ1330 بتوقيت غرينتش قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77% ارتفاع أسعار الفائدة في تموز/ يوليو، وانخفاضها اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا، لكنه يعتبر استثمارًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 23 دولارًا للأوقية.

وصعد البلاتين بنحو 1% أيضًا إلى 933 دولارًا للأوقية.

وزاد البلاديوم 1% إلى 1319.02 دولار للأوقية.