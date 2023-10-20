وكالة موديز تدرس خفض تصنيف إسرائيل

وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، يوم الخميس، تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.

وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".