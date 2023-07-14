الاتحاد الأوروبي يريد "استمرارية" شراكة المصايد مع المغرب

قال الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إنه يريد ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب في مجال مصايد الأسماك.

جاء ذلك في بيان مشترك مع المغرب أرسلته وزارة خارجية المملكة إلى رويترز بعد تقييم من كلا الطرفين في بروكسل لبروتوكول المصايد الذي تصل مدته إلى أربع سنوات.

وفي سنة 2021، كانت المحكمة العامة الأوروبية قد ألغت اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك، بسبب قضية الصحراء.

واستأنفت المفوضية الأوروبية على الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.

ولم يصدر أي حكم نهائي بعد وينتهي سريان اتفاق المصايد، الاثنين المقبل.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه "الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها".