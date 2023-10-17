الدولار يتراجع أمام اليورو ويستقر مقابل الين

تباين أداء الدولار اليوم الاثنين قبل أسبوع حافل بخطابات لمسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي ستحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن السياسة النقدية فيما يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

وسيقيم المتعاملون ما إذا كان المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الوقت الذي يبذل فيه جهودا لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا بنيويورك "ستركز السوق على ما إذا كنا سنشهد انتعاشا في الاقتصاد أوائل العام المقبل وهل سيغذي ذلك الضغوط المتعلقة بالتضخم".

وأضاف "السوق أصبحت واثقة نوعا ما من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لكننا سنرى ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية ... ما إذا كانت أزمة الطاقة العالمية ستسهم في ارتفاع التضخم خلال الشتاء".