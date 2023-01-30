مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يؤسس 3 مجموعات عمل

أعلن مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي، خلال اجتماعه العام الأول يوم الاثنين في أبوظبي، تأسيس ثلاث مجموعات عمل متخصصة تشمل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات.

وتضم كل مجموعة عمل 10 شركات فرنسية وإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتحديد المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك واقتراح خارطة طريق تنفيذية تركز على مشاريع أمن الطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد، والعمل المناخي، حتى موعد انعقاد مؤتمر COP28 في الإمارات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بحث المجلس كذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الإمارات وفرنسا، في العديد من القطاعات الاستراتيجية، في إطار مبادرتي "فرنسا 2030" و"اصنع في الإمارات".