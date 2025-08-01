ترامب: على مجلس الاحتياطي إدارة الأمور إذا لم يخفض باول الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ينبغي أن يتولى زمام الأمور إذا استمر رئيسه جيروم باول في رفض خفض أسعار الفائدة.

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب على جيروم 'المتأخر للغاية' باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن".

وتابع: "إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!"، وفق ما أوردت "رويترز".

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارا من سبتمبر أيلول؛ ما أثار غضب ترامب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورا وبمعدلات كبيرة.

اتُّخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، ما يظهر انقساما في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع.

وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عاما.

ويُرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.