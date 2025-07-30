تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الشهر المقبل

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، لوكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي اعتبارا من الثاني من أغسطس آب.

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وذكر الوزير التركي أن أذربيجان ستشارك أيضا في التصدير عبر بلدة كلس التركية.

وكان بيرقدار قال خلال زيارة إلى دمشق في مايو/ أيار إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، بالإضافة إلى ألف ميجاوات من الكهرباء.

وفي تصريحت سابقة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد رئيس أذربيجان إلهام علييف تقديم كل أنواع الدعم لسوريا، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

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وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين إن الغاز الطبيعي هو أهم مشكلة تواجه سوريا.