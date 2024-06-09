رئيس الوزراء اليمني يتعهد بإجراءات تُوقف تراجع العملة المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، على أن حكومته بصدد "اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة كافة، لوضع حد لتراجع العملة المحلية، والتي ستتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، من خلال ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات".

ووصلت أسعار صرف العملة اليمنية، في مناطق سيطرة الشرعية، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، أمام العملات الأخرى، إذ تجاوزت سقف الـ 1750 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، وأكثر من 450 ريالًا مقابل الريال السعودي الواحد.

جاء ذلك، خلال اجتماع ترأسه بن مبارك اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضم كلًا من محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزيرَي المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين.