إعصار "ميلتون" والرد على إيران يرفعان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط، وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران، وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل إعصار ميلتون الذي بدأ فجر اليوم يجتاح ولاية فلوريدا الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو 0.5% أيضًا إلى 73.59 دولار للبرميل.

وتتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة، وهي الإعصار ميلتون، الذي تسبب في رياح عاتية واحتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر.

وكانت العاصفة رفعت بالفعل الطلب على البنزين في الولاية، إذ نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود؛ ما ساعد في دعم أسعار الخام.

كما تلقت الأسعار دعمًا من استمرار حذر المستثمرين من زيادة محتملة لحدة التوتر بين إسرائيل وإيران، إذ توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بضربة ستكون "فتاكة ودقيقة ومفاجِئة".

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة الأربعاء، وصفها البيت الأبيض بأنها "مباشرة وبناءة للغاية".

لكن رغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، فلا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية، وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية.

وأظهرت بيانات من الإدارة الأربعاء، أن مخزونات الخام قفزت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفاقت هذه الزيادة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، لكنها تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء.