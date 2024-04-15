شبح الحرب الإيرانية الإسرائيلية يدفع برؤوس الأموال العراقية للهجرة

يبدو أن شبح الحرب، بعد الرد الإيراني على إسرائيل، خلّف انعكاسات على الساحة الاقتصادية العراقية، فمع أول إطلاقة بارود لتلك الحرب، بانت بوادر هجرة رؤوس الأموال العراقية من البلاد في ارتفاع ملحوظ لحوالات الدولار خارج البلاد، وسط مخاوف من تكرار التجربة اللبنانية وانهيار العملة والبنوك.

وظهرت البوادر مع صبيحة الرد الإيراني، حيث سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعاً كبيراً، الأحد، لتصل إلى أكثر من 283 مليون دولار، ذهبت 91% منها لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما كانت نسبة المبيعات النقدية الداخلية 9% من مجموع كميات الدولار المباع.

وبحسب بيانات مزاد العملة الصعبة، فإن 14 مصرفاً محلياً وأجنبياً و8 من شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد، اشترت الدولار بسندات حوالات خارج البلاد.

ويرى عضو مجلس النواب السابق ورجل الأعمال عبدالله الخربيط، أن "الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية لو قامت ستكون وبالاً على الاقتصاد العراقي وكل الدول التي تمتلك علاقات تجارية مع طهران".

وأضاف الخربيط لـ"إرم نيوز"، أن "بغداد تسعى جاهدة لاتباع سياسة النأي بالنفس عن أي صراع في المنطقة، لأن تأثيرات ذلك ستؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال المحلية، ما يعني كارثة حقيقية على العراق".